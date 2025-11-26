Kars'ta kaçak şahin avlayan 2 kişiye 661 bin 682 lira ceza uygulandı

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara toplam 661 bin 682 lira ceza kesildi.

Yapılan aramada, 3 şahin, 10 güvercin, göz bağlama aparatı ile çeşitli av malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu kaçak av yapan M.B (45) ve M.M (49) suçüstü yakaladı.

