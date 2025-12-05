Habertürk
        Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava ile sis etkili oldu

        Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava ile sis etkili oldu

        Kars, Ardahan ve Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Giriş: 05.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:55
        Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava ile sis etkili oldu
        Kars, Ardahan ve Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kars-Iğdır kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camları ile bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı, Çatal derenin yüzeyi tamamen dondu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

        Soğuk nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte yol ve kaldırımları buz kapladı.

        - Ağrı

        Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Soğuk havanın etkisini devam ettirdiği kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Ağaçların kırağıyla kaplanıp güzel manzaralar oluşturduğu şehirde, dere ve nehirlerde buz tutmaya başladı.

        Yüzeyinde buz akan dereler ve kırağıyla kaplanan ağaçlar dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

