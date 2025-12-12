Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yasa dışı bahis reklam yayını yapan 80 hesap engellendi

        Kars'ta yasa dışı bahis reklam yayını yapan 80 sosyal medya hesabı engellendi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 22:58 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:58
        Kars'ta yasa dışı bahis reklam yayını yapan 80 hesap engellendi
        Kars'ta yasa dışı bahis reklam yayını yapan 80 sosyal medya hesabı engellendi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyeti yürüttü.

        Bu kapsamda, yasa dışı bahis reklam yayınını paylaşan 80 sosyal medya hesabı tespit edildi.

        Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

