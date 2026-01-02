Habertürk
Habertürk
        Kars Haberleri

        Bakan Göktaş'tan, Kars'ta "Huzurlu Aile Huzurlu Toplum Projesi"ni yapan kaymakama teşekkür belgesi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında "Huzurlu Aile Huzurlu Toplum Projesi"ni hayata geçiren Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'e teşekkür belgesi takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:01 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:01
        Bakan Göktaş'tan, Kars'ta "Huzurlu Aile Huzurlu Toplum Projesi"ni yapan kaymakama teşekkür belgesi
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında "Huzurlu Aile Huzurlu Toplum Projesi"ni hayata geçiren Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'e teşekkür belgesi takdim etti.

        Bakan Göktaş, Kars Valiliğini ziyaretinde, Arpaçay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen, yeni evlenen ve maddi durumu iyi olmayan çiftlere 6 ay kira ve beyaz eşya desteği verilen proje hakkında ilgililerden bilgi aldı.

        Kaymakam Akköz'ü Valilikte kabul eden Bakan Göktaş, projeden dolayı tebrik ettiği Akköz'e teşekkür belgesi verdi.

        AA ekibi de "Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği" başlığıyla projeyi haberleştirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

