        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta bazı köylerdeki vatandaşlar kara gömülen evlerine açtıkları tünellerden giriyor

        Kars'ta bazı köylerde evleri kara gömülen vatandaşlar, açtıkları tüneller sayesinde konutlarına giriş yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:06
        Kars'ta bazı köylerdeki vatandaşlar kara gömülen evlerine açtıkları tünellerden giriyor
        Kars'ta bazı köylerde evleri kara gömülen vatandaşlar, açtıkları tüneller sayesinde konutlarına giriş yapıyor.


        Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köylerde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

        Kar, merkeze bağlı Akdere köyünde de hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar kar nedeniyle evlerinin kapısını açamadı, kimisi de evlerine camdan girerek kapılarının önünde biriken karlardan tüneller açtı.

        Yoğun yağışın ardından kara gömülen bazı evler "kutupları" aratmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

