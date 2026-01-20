Habertürk
Habertürk
        Kars'ta karda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi kurtarıldı

        Kars'ta karda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi kurtarıldı

        Kars'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 22:18 Güncelleme: 20.01.2026 - 22:18
        Kars'ta karda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi kurtarıldı
        Kars'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

        Yoğun tipi nedeniyle merkeze bağlı Çakmak-Boğazköy grup köy yolunda 15 kişi araçlarıyla mahsur kaldı.

        Kara saplanan 5 araç ilerleyemeyince, İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

        Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

