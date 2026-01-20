Kars'ta karda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi kurtarıldı

Kars'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi ekiplerce kurtarıldı. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Yoğun tipi nedeniyle merkeze bağlı Çakmak-Boğazköy grup köy yolunda 15 kişi araçlarıyla mahsur kaldı. Kara saplanan 5 araç ilerleyemeyince, İl Özel İdaresinden yardım talep edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

