        Kars Haberleri

        Kars'ta çıkan yangında bir evin çatısında zarar oluştu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen yangında bir evin çatısında zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:32 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:32
        Kars'ta çıkan yangında bir evin çatısında zarar oluştu
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen yangında bir evin çatısında zarar oluştu.

        Akören köyünde Selahattin Altuntaş'a ait evin çatısında bacadan kaynaklı yangın çıktı.


        İhbar üzerine olay yerine Sarıkamış Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşların da yardımıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında evin çatısı kısmında zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

