Kars'ta karla kaplanan menderesler dronla görüntülendi

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesinde karla beyaza bürünen menderesler, dronla görüntülendi.



İlçenin Demirkent ve Kalkankale köyleri arasından geçen menderesler karla kaplandı.



Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü ve etrafında hayvanlarını otlattığı mendereslerin çevresi, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.



Yazın tarım ile hayvancılığa can suyu olan menderesler, kışın da karla kaplı haliyle güzel manzaralar oluşturdu.



