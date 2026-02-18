Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta karla kaplanan menderesler dronla görüntülendi

        Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesinde karla beyaza bürünen menderesler, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:46 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:46
        Kars'ta karla kaplanan menderesler dronla görüntülendi
        Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesinde karla beyaza bürünen menderesler, dronla görüntülendi.

        İlçenin Demirkent ve Kalkankale köyleri arasından geçen menderesler karla kaplandı.

        Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü ve etrafında hayvanlarını otlattığı mendereslerin çevresi, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

        Yazın tarım ile hayvancılığa can suyu olan menderesler, kışın da karla kaplı haliyle güzel manzaralar oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

