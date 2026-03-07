Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta kadın veterinerler hayvan sağlığı için kar kış demeden sahada

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kars'ta il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli kadın veterinerler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra köy, yayla ve mezralara giderek hayvanları aşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kadın veterinerler hayvan sağlığı için kar kış demeden sahada

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kars'ta il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli kadın veterinerler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra köy, yayla ve mezralara giderek hayvanları aşılıyor.


        Son yılların en yoğun kar yağışını alan ve bazı köylerde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kentte, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle besiciler yılın yaklaşık 6 ayında hayvanlarını kapalı alanda besliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 30 kadın veteriner, kentteki 600 bin büyükbaş, 1 milyonun üzerindeki küçükbaş hayvanın sağlığını korumak için her koşulda sahada çalışma yürütüyor.


        Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen aşı programını düzenli uygulamak için fedakarca görev yapan kadın veterinerler, bunun için köylerdeki muhtarlarla koordineli çalışıyor.

        Sabah erken saatlerde soğuk hava deposundaki aşıları hazırlayıp yola çıkan veterinerler, araçlarla ulaşamadıkları yerlere ise yürüyerek gidiyor.

        - Karlı ve zorlu arazileri bazen yürüyerek aşıyorlar

        Kar, kış, yağmur ve çamur demeden bazen hayvanlara ulaşmak için dondurucu soğukta karlı ve zorlu arazileri aşmak zorunda kalan kadın veterinerler, şap, şarbon, septisemi, brusella aşısı yaparak hayvanları olası hastalıklardan koruyor.

        Veteriner hekim Melike Gül Turan, AA muhabirine, kar kış demeden aşılama çalışmasına devam ettiklerini söyledi.

        Her koşulda sahada olduklarını ifade eden Turan, "Kars'ta kış ayları soğuk ve karlı geçiyor, metrelerce kar bile olsa aşı çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Cangül Şahin ise kış ve coğrafya zor olsa da mesleklerini severek yaptıklarını belirtti.

        Çok zor şartlarda çalıştıklarına işaret eden Şahin, şunları kaydetti:


        "15 yıldır buradayım, işimi severek yaptığım için zorlanmıyorum ama şartlar zor. Bu karda yürümek çok zor, kayarak yürüyorsun, köpekler var. Ahırlarda bazı hayvanlar sakin, bazıları ise asabi, hırçın oluyor. Sağ olsun vatandaşlar da bize yardımcı oluyorlar. Önemli olan bu işi severek yapmak, mesleğimizi severek yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının bize ulaştırmış olduğu aşıları her koşulda biz de vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz, hayvan sağlığını koruyarak insan sağlığını da korumuş oluyoruz."

        - "Şartlarımız zor ama mesleğimizi severek yapıyoruz"

        Şükriye Yiğitpaşa da bu sene çok kar yağışı olduğundan bahsederek, "Kar miktarı çok fazla, yağmur çamur çok fazla oluyor. Biz de bunları aşarak en iyi şekilde hizmeti sunmaktayız. Kadın olarak şartlarımız zor ama mesleğimizi sevdiğimiz için işimizi severek yapmaktayız. Elimizden gelen en iyi şartları ve koşulları sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Kevser Erk de şartlar ne kadar zor olsa da bakanlığın sağladığı aşıları besicilere ulaştırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:


        "Coğrafi koşulların zorluğunun yanı sıra mesleki zorluklar da kadınlar açısından görülmektedir. Çünkü hayvanlara yönelik çalıştığımız için risk altında oluyorsunuz. Ahırda hayvan sahipleri yardımcı olmaya çalışıyor ama dışarıda da hem hava koşulları hem de köpekler, dışarıdaki diğer hayvanlardan dolayı zorluk çekebiliyoruz. Mesleki zorluklar var ancak bakanlığımızın desteklemeleri ve aşılamaları sayesinde köylü ve yetiştiricilerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!

        Benzer Haberler

        Kars'ta çatılardaki buz sarkıtları kırılıyor
        Kars'ta çatılardaki buz sarkıtları kırılıyor
        Kars'ta kara saplanan 3 araç ekiplerce kurtarıldı
        Kars'ta kara saplanan 3 araç ekiplerce kurtarıldı
        Kars'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilerle buluşmayı sürdürüyor
        Kars'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilerle buluşmayı sürdürüyor
        Kars'ta tipi ve buzlanma
        Kars'ta tipi ve buzlanma
        Kars'ta bağımlılıkla mücadele standı açıldı
        Kars'ta bağımlılıkla mücadele standı açıldı
        Susuz Kaymakamı Tutal, öğrencilerle iftarda buluştu
        Susuz Kaymakamı Tutal, öğrencilerle iftarda buluştu