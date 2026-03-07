Canlı
        Kars Haberleri

        Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide yiyecek aradı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 13:49
        Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide yiyecek aradı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

        Kentte etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

        Sarıçam ormanlarıyla ayı, kurt, tilki, vaşak ve domuz gibi birçok yaban hayvanının üreme ve barınma yeri olan ilçede, kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi geçti.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        Kar kalınlığının arttığı bölgede tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

