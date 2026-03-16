Kars'ta çöken ahırdaki büyükbaş hayvanları köylüler kurtardı, 2 tanesi telef oldu
Kars'ta kar yağışı nedeniyle çöken ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 8'i kurtarıldı, 2'si telef oldu.
Giriş: 16.03.2026 - 14:16
Merkeze bağlı Çığırgan köyünde, Şener Altunbey'e ait ahır, yoğun yağışlar ve eriyen karın etkisiyle çöktü.
Ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvanın kurtarılması için köylüler seferber oldu.
Köylülerin yardımıyla göçük altında kalan 10 büyükbaş hayvandan 8'i kurtarıldı, 2'si ise telef oldu.
