Kars'ta köy minibüsü yoldan çıkıp ters döndü, 5 kişi yaralandı

Kars'ta yoldan çıkıp karlı arazide ters dönen köy minibüsündeki 5 kişi yaralandı.



Gudbettin Demir idaresindeki 06 DF 4269 plakalı köy minibüsü, Kars-Digor kara yolunun TOKİ mevkisinde yoldan çıkıp karlı arazide ters döndü.



Kazada sürücü ile araçtaki Bircan Demir, İzzet İslam Demir, Türkan Esatoğlu ile İsmet Ayaz Esatoğlu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

