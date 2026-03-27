        Kars'ta usulsüz keklik avlayan 6 kişiye 535 bin 202 lira ceza kesildi

        Kars'ta kaçak yöntemlerle keklik avlarken yakalanan 6 kişiye, 535 bin 202 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 20:20
        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı mühre kullanarak keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ve DKMP ekiplerince dron destekli yapılan çalışmada, kaçak avcılık yapan 6 kişi tespit edilerek yakalandı.

        Usulsüz avlanan bu kişilere, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 535 bin 202 lira para cezası kesildi.

        Ekipler, avcıların elindeki 3'ü canlı mühre olmak üzere 31 kekliğe el koydu.

        Dronla kaydedilen görüntülerde, bir avcının yakaladığı kekliklerle gizlenmeye çalıştığı ve bazı keklikleri ise kafesten serbest bıraktığı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kars'ta aracında uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı
        Kars'ta aracında uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı
        KATSO Başkanı Kadir Bozan, "Sarıkamış'ın görmezden gelinmesi kabul edilemez...
        KATSO Başkanı Kadir Bozan, "Sarıkamış'ın görmezden gelinmesi kabul edilemez...
        Kars'ta kaçak avcılığa dron destekli sıkı denetim
        Kars'ta kaçak avcılığa dron destekli sıkı denetim
        Kars'ta öğrencilere güvenlik eğitimi verildi
        Kars'ta öğrencilere güvenlik eğitimi verildi
        Kars'ta bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
        Kars'ta bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
        Digor'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Digor'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi