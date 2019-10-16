Kamu Başdeneticisi Malkoç’tan Kaymakam Koşal’a Ziyaret

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’ı ziyaret etti.

Kafkas Üniversitesinde düzenlenen “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferansa katılmak üzere Kars’a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri ile birlikte Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde Kaymakamlık Şeref Defterini imzalayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kaymakam Koşal ile bir süre istişarede bulundu.

Kaymakam Recep Koşal, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

KARS 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

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