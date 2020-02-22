Kars’ta taşımacılık masaya yatırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars’ta taşımacılık masaya yatırıldı

İHA

Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığı'nda Şehir İçi ve Şehirlerarası Taşımacılıkta Güvenlik ve Alınacak Tedbirler Toplantısı düzenlendi.

Kars’ta taşımacılık masaya yatırıldı

Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığı’nda Şehir İçi ve Şehirlerarası Taşımacılıkta Güvenlik ve Alınacak Tedbirler Toplantısı düzenlendi.
Vali Öksüz, Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, genelde trafik kazalarının, özelde de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Amacımız, genelde trafik kazalarının, özelde de otobüs kazalarının neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirleri, yapılması gereken çalışmaları gözden geçirmek. Bu alanda hep birlikte konunun paydaşı olarak çalışmak, sonuca ulaşabilmektir” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi, uygulamaya konulduğunu ifade eden Öksüz, “Bu belgede artık hem sürücülerin, hem yayaların, hem de yolcuların yaptığı kural ihlallerinin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesi için bir güvenli sistem yaklaşımı benimsendi. Buna göre hem ölümlü hem yaralanmalı kazaların önlenmesi hem de sosyal, ekonomik ve maddi kayıpların ortadan kaldırılması için alınması gereken tedbirlerin planlandığı bir belgedir. Burada trafik konusunda hizmet veren, bu konuya müdahil olan her kuruma, her kişiye önemli sorumluluk ve görevler düşüyor” diye konuştu.
Öksüz, “Biz bugün özellikle trafik kazalarının ortadan kaldırılmasında otobüs kazalarının neden olduğu kazaları esas alarak, bu konuya dikkat çektik. Farkındalık oluşturarak, bütün paydaşlarla birlikte yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için gereken her türlü tedbiri, araçların sahip olması gereken teknik nitelikleri, sürücüler ile ilgili alınması gereken tedbirleri ve bunların çalışma saatlerine ilişkin hususları, emniyet kemeri gibi hususlarda alınması gereken tedbirleri bu toplantıda görüştük” şeklinde konuştu.
Düzenlenen toplantıya,Türker Öksüz, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars 36 Spor 1461 Trabzon Spor karşılaşmasına hakemi belli oldu
YEREL HABERLER Kars 36 Spor 1461 Trabzon Spor karşılaşmasına hakemi ...
SERKA'nın 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER SERKA'nın 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı ...
JASAT Kars’ta olayları tek tek aydınlatıyor
YEREL HABERLER JASAT Kars’ta olayları tek tek aydınlatıyor
Kars'ta kurtlar, karayoluna indi
YEREL HABERLER Kars'ta kurtlar, karayoluna indi
Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi
Turizmcilerin yeni rotası Çıldır Gölü Buz tutan gölde atlı kızak keyfi sürüyor Köylü gençler misafirlerini sıcak kuşburnu çayı ile karşılıyor
YEREL HABERLER Turizmcilerin yeni rotası Çıldır Gölü Buz tutan gölde ...
Kars Vali Öksüz’den gıda denetimi
YEREL HABERLER Kars Vali Öksüz’den gıda denetimi
Kars’ta yıkılma kararı çıkarılan okullardaki öğrencilerin aileleri kararsız
YEREL HABERLER Kars’ta yıkılma kararı çıkarılan okullardaki ...
AK Partili Belediye Başkanı esnafı ziyaret etti Başkan Altun bir esnafa doğum günü sürprizi yaptı
YEREL HABERLER AK Partili Belediye Başkanı esnafı ziyaret ...
Kars’ta PKK’nın gizli şehir yapılanmasına darbe
YEREL HABERLER Kars’ta PKK’nın gizli şehir yapılanmasına darbe
Kars’ta yüzlerce bandrolsüz kitap yakalandı
YEREL HABERLER Kars’ta yüzlerce bandrolsüz kitap yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X