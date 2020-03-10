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Kars Valisi Türker Öksüz, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

İHA

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte bulunan şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Kars Valisi Türker Öksüz, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte bulunan şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla organize edilen yemekte Öksüz, şehit yakınlarıyla sohbet etti.
Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kastedenler, dün olduğu gibi bugün de hiçbir vicdani ve ahlaki değer tanımadan üzerimize gelmeye devam etmektedir. Bu cennet vatanın üzerinde geçmişte olduğu gibi bugün de hesabı olanlar var, ihanet edenler var. Ama ülkemize ve milletimize yapılan, her türlü saldırı, şehitlerimizin çok büyük fedakârlığıyla, gazilerimizin kahramanlıklarıyla bertaraf edilmiştir ve cennet vatanımız onların sayesinde bugün de dimdik ayaktadır” dedi.
Öksüz, “Yüce Türk milleti, bugüne kadar bu vatan uğruna milyonlarca şehit verdi ve bundan sonraki süreçte de herhangi bir tehlikede gözünü kırpmadan şehit olmaya da hazırdır. Şairin dediği gibi “bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır”. Türk Milleti bunu bilir, bunu söyler. Sizin evlatlarınız bu vatan uğruna canlarını verdiler, kanlarını akıttılar. Sizlerin de bizlerin de canlarından can, kanlarından kan gitti. Bu bilinçle, sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Evet, ateş düştüğü yeri yakıyor ama şunu biliniz ki o ateşin düştüğü yer bütün vatandır. Bir şehidimiz olduğunda sadece ailelerin değil, bütün milletimizin yüreği yanıyor. Bizler, şehit ailelerimizi kendi ailemiz olarak görüyoruz. İşte, biz böyle bir milletiz. Canları, kanları pahasına bu vatanı bizlere emanet eden, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakârlıklar gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız” diye konuştu.
Bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimize, özellikle şehit anaları başta olmak üzere onların yakınlarına hizmetkar olmanın herkesin boynunun borcu olduğunu ifade eden Vali Öksüz, “Sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz. Hiç şüpheniz olmasın ki bizler bu emanetlere kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız. Bizler, her zaman sizlerin derdine derman olmaya, sıkıntılarınıza çözüm üretmeye, hüzün ve sevinçlerinizi paylaşmaya hazırız. Valilik olarak sizlerle ilgili her meseleyi ve sizlerin taleplerini kendi meselemiz bilip, yakından takip etmeye çalışıyoruz. Tüm kurum, kuruluşlarımız ve imkânlarımızla yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anarken, sevginin, fedakarlığın, vakarın, sabrın sembolü olan siz değerli şehit yakınlarını en kalbi duygularla kutluyorum. Hepinize huzurlu, mutlu, sağlıklı günler diliyor” şeklinde konuştu.
Program daha sonra şehitler için okunan duaların ardından, Vali Öksüz’ün şehit çocuklarına çeşitli hediyeler takdim etmesi ve şehit ailelerinin talep ve sorunlarının dinlenmesi ile sona erdi.
Vali Türker Öksüz’ün ev sahipliğinde düzenlenen yemek programına; 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay ile şehit anneleri ve diğer yakınları katıldı.

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