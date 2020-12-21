Sarıkamış’ta 3 köy karantinaya alındı

Sarıkamış’ta Korana virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu ve Belencik ve Şehitemin köyleri Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Alisofu, Belencik ve Şehitemin köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.