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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta belediye vatandaşlara maske dağıttı

İHA

Kars’ta belediye vatandaşlara maske dağıttı

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Kars Belediyesi Kovid19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla il genelinde bira taraftan dezenfekte çalışmaları yapılırken, diğer taraftan da halkın yoğun olduğu caddelerde maske dağıtımı yapıldı. Zabıta ekipleri, maske verdiği vatandaşlara salgınla mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hayvan Pazarı’nda ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Öte yandan belediye ekiplerinin maske dağıtımı ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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