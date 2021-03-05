Muhtarlara aile içi şiddet bilgilendirilmesi yapıldı

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Kars’ta muhtarlar aile içi şiddet konusunda bilgilendirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile ŞÖNİM personeli tarafından Kars’ın Digor ilçesinde muhtarlara yönelik "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta Evlilik" konulu program düzenlendi.

Düzenlenen programda muhtarlara ve katılımcılara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonrasında fikir alışverişinde bulunuldu.

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