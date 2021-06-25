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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucuyu oyuncuk bebeğe gizlediler

İHA

Kars'a kargo yoluyla kente uyuşturucu sokmak isteyen iki kişinin oyuncak bebeğin içerisine sakladığı uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı. Polis oyuncak bebeğin içerisine gizlenmiş vaziyette 445.8 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu oyuncuk bebeğe gizlediler

Kars’a kargo yoluyla kente uyuşturucu sokmak isteyen iki kişinin oyuncak bebeğin içerisine sakladığı uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı. Polis oyuncak bebeğin içerisine gizlenmiş vaziyette 445.8 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ortaklaşa yapılan çalışmada, kargo yoluyla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelileri takibe aldı.
Kargodan malzemelerini alan şüpheliler polis ekiplerince durduruldu. Şüpheli 2 kişinin ve kargo paketinde yapılan aramada oyuncak bebeğe gizlenmiş 445,8 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 0.67 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ayrıca 2 adet cam aparata el konuldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 2 kişi İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler hakkında TCK 188 ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçu kapsamında işlem yapıldı.
Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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