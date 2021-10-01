Muhsin abiden Karslı çocuklara oyuncak İş adamı Muhsin Şaşmaz köy köy gezerek çocukların yüzünü güldürüyor

Çocukken maddi durumları iyi olmadığı için oyuncağı olmayan iş adamı Muhsin Şaşmaz, çocukları oyuncaksız bırakmıyor.

İş adamı Muhsin Şaşmaz, çocukların yüzü gülsün diye örnek bir projeye imza attı. 46 yıl önce çocukken köyünde hiç oyuncağı olmadığı için karpuz kabuklarından oyuncak tasarlayan Şaşmaz, şimdi köy köy gezerek çocuklara oyuncak dağıtıyor. "Oyuncaklar Muhsin abiden" diyen ve “Çocuklar gülerse dünya güler” sloganı ile yola çıkan Muhsin Şaşmaz'ın bu seferki durağı Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyü oldu. Dünya Karapapak Türkleri Birliği (KARPAT) Genel Başkanı Erkan Koçali ile birlikte köye ziyaret eden Şaşmaz, çocuklara oyuncak dağıttı. Çocuklarla sohbet de eden Şaşmaz, “Hedefimiz bin köy, 100 bin çocuk demiştik. Hedefimize ulaşmak için tabii ki köy köy dolaşıyoruz. Bugün de buradaki çocukların bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek istedik. Başkanımla birlikte çocukların hediyelerini takdim ettik” dedi.



“Çocuklar biriktirdim yüreğimde”

Şaşmaz, “Geleceğimiz olan çocuklara bizim borcumuz diye düşünüyorum ben bunu, çocuklarımıza yatırım yapmalıyız diye düşünüyorum. Bizim elimizden gelen de bu, projemizin adı zaten ‘Oyuncaklar Muhsin abiden’, ‘Çocuklar gülerse dünya güler.’ Çocukları güldürmeye çalışıyoruz. Her zaman dediğim gibi parasını vermeyen çocuklar da düdük çalabilsinler. Ben onu istiyorum. Çünkü onlar çocuk, iyilik bulaşıcıdır. 81 ilde 81 Muhsin abi istiyoruz ki ülkemizdeki bütün çocukların yüzü gülsün. Onların gönlüne girelim. Onlara iyiliği bulaştıralım, aşılayalım. Son olarak şunu demek istiyorum. Gösterecek eşyalarım yok benim, anlatacak hikayelerim var. Onun için çocuklar biriktirdim yüreğimde” diye konuştu.

Karakale köyünde oyuncaklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, Şaşmaz köylülerle birlikte topaç çevirdi. Şaşmaz ve beraberindekiler daha sonra Karakale köyünden ayrıldı.

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