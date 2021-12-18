Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 10 yaralı (2)

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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VALİ: 3 ÖLÜ, 10 YARALI VAR

Kars Valisi Türker Öksüz, ErzurumKars karayolu Mescitli mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali Öksüz; AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-12-18 20:59:37



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