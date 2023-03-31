Kars'ta kar ve tipi nedeniyle TIR'lar yolda kaldı

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AA

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden ve zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kars-Iğdır kara yolunun Ölçülü köyü mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle bazı TIR'lar yolda kaldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda kar küreme çalışması yaptı.

TIR sürücüsü Semih Sönmez, Batman'dan Kars'a asfalt getirdiklerini, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldıklarını belirterek, "Saat 17.00'den beri burada kaldık, ekipler karla mücadele yapıyor, bu yıl kış ayında bu kadar kar yağmadı, nisan ayına geldik bu kadar kar olmazdı. 5 araç yola çıktık hepimiz yolda kaldık." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.