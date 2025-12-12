Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 20:38 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kars-Göle kara yolunda etkili olan sis ve kar yağışı görüş mesafesini düşürdü.

        Sarıkamış ilçesinde kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Esnaflardan Serhat Yıldız, yaklaşık 4 gündür kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Sarıkamış'a kış geldi diyebiliriz. İnşallah bol bereketli bir yıl olur ve sezon iyi geçer." dedi.

        Kentte bazı besiciler de hayvanlarını kar yağışına rağmen dışarıda otlattı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kars
        #kars haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın