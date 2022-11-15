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Kars'ta kepçe ile define aradılar Jandarma, 7 defineciyi suçüstü yakaladı

Kars'ta definecilerin kullandıkları yöntem ve cesaretleri tam anlamıyla pes dedirtti. 7 defineci, kepçeyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı

Kars'ta kepçe ile define aradılar Jandarma, 7 defineciyi suçüstü yakaladı
Kars’ta defineciler ‘pes’ dedirtti
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Kars’ta akıllara durgunluk veren define arayışı, jandarmaya takıldı. 7 defineci, kepçeyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Defineciler, hayretlere düşüren define arayışında kazma kürek yerine kepçe kullandı. İki iş makinesi, bir otomobil ve kazı malzemelerine el koyan jandarma, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına alındı.
Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz planlama ve takip sonucunda, Sarıkamış’ta izinsiz kazı yapan 7 şüpheli, suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan çalışmada; kazı yapmak için kullanılan 2 iş makinesi, 1 otomobil ve çok sayıda malzemeye el konuldu. Kaçak kazı yapan şüpheliler, gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan, tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

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