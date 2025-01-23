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        Haberler Yaşam Kars'ta kızıl tilkilerin fare avı görüntülendi

        Kars'ta kızıl tilkilerin fare avı görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde aç kalan kızıl tilkilerin doğada fare avlanmaları görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:19
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        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

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        Bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanı bulunan bölgede, karla kaplı Hançerli düzü ve Hamamlı köyü çayırlık alanında fare avına çıkan kızıl tilkilerin hareketleri objektife yakalandı.

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        Selim ilçesinde de yol kenarında karlı arazide tilkiler avlanırken görüntülendi.

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        #kızıl tilkilerin fare avı
        #kars
        #kızıl tilki
        #haberler
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