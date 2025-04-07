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        Haberler Gündem Güncel Kars'ta "tabyalar" kaderine terk edildi | Son dakika haberleri

        Kars'ta kaderine terk edilen "tabyalar" harabeye döndü

        Osmanlı-Rus savaşlarına tanıklık eden Kars'taki tarihi tabyalar, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bazı tabyalar defineciler tarafından tahrip edilirken, bazıları da çevresel koşullar ve bakımsızlık nedeniyle her geçen gün biraz daha harabeye dönmüş durumda

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 19:07 Güncelleme: 07.04.2025 - 19:07
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        Kars'ta "tabyalar" kaderine terk edildi
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        19. yüzyılda inşa edilen ve Kars'ın savunma tarihinde hayati rol oynayan askeri yapılar, bugün kaderine terk edilmiş durumda.

        İHA'nın haberine göre, koruma altına alınması gereken birçok tabya, defineciler tarafından tahrip edilirken, bazıları ise çevresel koşullar ve bakımsızlık nedeniyle her geçen gün biraz daha harabeye dönüyor.

        Vatandaşlar, Kars Kalesi'ni çevreleyen bölgelerde bulunan bu tarihi yapıların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

        Tabyaların yok olduğunu ifade eden Ayhan Yılmaz, "Bu tabyalar bizim geçmişimiz, kimliğimiz. Onlara sahip çıkmazsak bir daha geri getiremeyiz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

        Turizmciler ise bu tarihi yapıların restore edilerek hem kültürel mirasa sahip çıkılabileceğini hem de Kars'ın turizm potansiyelinin arttırılabileceğini belirtiyor.

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