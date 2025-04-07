Kars'ta "tabyalar" kaderine terk edildi

19. yüzyılda inşa edilen ve Kars'ın savunma tarihinde hayati rol oynayan askeri yapılar, bugün kaderine terk edilmiş durumda.

İHA'nın haberine göre, koruma altına alınması gereken birçok tabya, defineciler tarafından tahrip edilirken, bazıları ise çevresel koşullar ve bakımsızlık nedeniyle her geçen gün biraz daha harabeye dönüyor.

Vatandaşlar, Kars Kalesi'ni çevreleyen bölgelerde bulunan bu tarihi yapıların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Tabyaların yok olduğunu ifade eden Ayhan Yılmaz, "Bu tabyalar bizim geçmişimiz, kimliğimiz. Onlara sahip çıkmazsak bir daha geri getiremeyiz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Turizmciler ise bu tarihi yapıların restore edilerek hem kültürel mirasa sahip çıkılabileceğini hem de Kars'ın turizm potansiyelinin arttırılabileceğini belirtiyor.