        Haberler Yaşam Kars'ta yiyecek arayan kurt yerleşim yerine indi

        Kars'ta yiyecek arayan kurt yerleşim yerine indi

        Kars'ta etkili soğuklar nedeniyle yiyecek arayan kurt yerleşim yerine indi. İlçe girişinde görüntülenen kurt, bir süre dolaştıktan sonra kısa sürede gözden kayboldu

        Giriş: 06.12.2025 - 16:29 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:29
        Kars'ın Digor ilçesinde yiyecek arayan bir kurt, soğuk hava nedeniyle yerleşim yerine indi.

        Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

        İlçe girişinde yiyecek arayan bir kurt, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Bir süre bölgede dolaşan kurt, daha sonra ilçe çöplüğüne yöneldi. Karga sürüsünün rahatsız etmesi üzerine kurt, kısa süre sonra gözden kayboldu.

