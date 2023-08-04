Kars'taki 8 kişinin öldüğü otobüs kazasında, firma yolcu taşımacılığından çekildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından, Turgut Reis Group'a ait Turgut Reis Otobüs İşletmeleri, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararı aldı. Kararı, Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis açıkladı.

Kaza, 30 Temmuz saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Bursa'dan Kars'a giden Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesinde Karakurt Viyadüğü'nde, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kazadan dolayı, otobüs işletmelerini kapatma kararı alan Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, "Bu elim kazada vefat eden ve yaralanan muhterem hemşehrilerimizin acısını, şahsım ve ailem olarak büyük bir acı ve üzüntüyle yaşadık" dedi.

Otobüs işletmesini yönetim kurulu kararıyla kapatma kararı aldıklarını söyleyen Turgut Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu elim kazadan dolayı 27 yıldır Kars halkına hizmet veren Turgutreis Otobüs İşletmesi'nin faaliyetlerini yönetim kurulu kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı aldık. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Bu kararı almamızdaki tek neden, üzüntümüzün büyüklüğüdür. Kamuoyuna saygıyla duyuruyor, vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.