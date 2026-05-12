Kars Valiliği'nden "su yapıları" yasağı

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde bulunan sulama tesisleri ile su yapılarında geçmiş yıllarda yaşanan boğulma vakalarına dikkat çekilerek, özellikle yüksek akış hızına sahip kanalların ve derin su alanlarının büyük risk taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, bu yapıların yüzme amacıyla yapılmadığı, güçlü akıntılar nedeniyle iyi yüzme bilen kişilerin dahi hayati tehlike yaşayabileceği vurgulandı.

Yetkililer tarafından yapılan denetimlerde, meskun mahal içerisinde bulunan bazı su yapılarındaki tel örgülerin ve uyarı levhalarının tahrip edildiğinin tespit edildiği belirtilirken, vatandaşların alınan güvenlik tedbirlerine mutlaka riayet etmeleri gerektiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında özellikle çocukların karşı karşıya kalabileceği tehlikelere dikkat çekilerek, ailelerin daha duyarlı olması istendi. Çocuk yaşta bireylerin tehlikenin boyutunu kavrayamayabileceği belirtilen duyuruda, ebeveynlerin çocuklarını sulama kanalları, göletler ve benzeri su yapılarına yaklaştırmamaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "Su yapılarının inşa edilme amacı yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır. Bu sebeple; baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek suya girilmemesi gerekmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, yasağa uymayan vatandaşlar hakkında idari işlem uygulanacağı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında, alınan karar ve tedbirlere uymayan kişiler hakkında cezai işlem yapılacağı hatırlatıldı.