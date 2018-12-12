Karsan'dan İtalya atağı

Karsan, Industria Italiana Autobus SpA'daki (IIA) payını bu şirketten alacaklarına mahsuben 3.6 milyon Euro karşılığında yüzde 5'ten yüzde 70'e yükseltti. Karsan halihazırda lisans çerçevesinde IIA'ya ait olan Menarinibus markalı araçların Türkiye'de üretim ve satışını yapıyordu. Karsan'ın hali hazırda şirkette yüzde 5 payı bulunuyordu.

SERMAYE ARTIRIM YOLUNU KULLANDI

Karsan, gece saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre payları sermaye artırımı yoluyla edindi.





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