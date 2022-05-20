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Karsan'ın bir otobüs sürücüsünün yaptığı, rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiren Otonom e-ATAK otobosü, Norveç’in Stavanger şehrinde hizmet vermeye başladı.

Stavanger kentinde Norveç Ulaştırma Bakanı Jon-Ivar Nygård, Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan’ın teknoloji partneri ADASTEC'in CEO’su Ali Ufuk Peker, Norveçli politikacılar, VY, Kolumbus, Applied Autonomy, Karsan ve ADASTEC firma yöneticilerinin katılımıyla resmi kullanım için açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende, Karsan’ın e-Volution vizyonu ile geleceğe yönelik teknolojileri şimdiden geliştirmeye başladığını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, "Michigan State Universitesi kampüsünde gerçek trafik koşullarında kullanılan sürücüsüz aracımız Karsan Otonom e-ATAK, şimdi de bu proje ile sürücüsüz şekilde Norveç’te toplu taşıma hizmetine başlıyor. Bu Avrupa’da bir ilk. Avrupa’da ilk kez şehir içinde toplu taşıma hizmetinin sürücüsüz elektrikli aracımız Karsan Otonom e-ATAK ile gerçekleştirilecek olmasından dolayı oldukça mutluyuz" şeklinde konuştu.

OTONOM SÜRÜŞTE 50 KM/S HIZA ÇIKABİLİYOR

Yapılan açıklamaya göre, sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini algılayabilen Otonom e-Atak’ta aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön kısımda bulunan radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde çevre güvenliği gibi birçok teknoloji de Otonom e-Atak’ın özellikleri arasında yer alıyor.

Tüm bu teknolojileri Seviye 4 Otonom olarak sunabilen Otonom e-Atak, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı, rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.