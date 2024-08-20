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        Haberler Spor Basketbol STBL Karşıyaka için Ali Koç iddiası - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka için Ali Koç iddiası

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Karşıyaka Basketbol Takımı'na sponsorluk desteği vereceği iddia edilmişti. Yetkililerden alınan bilgilere göre; bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:44
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        Karşıyaka için Ali Koç iddiası
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka, 26 yıllık isim sponsoru Pınar'ın ayrılmasından sonra yeni sponsorluk için görüşmelerini sürdürürken, takıma Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un sponsorluk desteği vereceği iddia edilmişti.

        Yetkililerden edinilen bilgilere göre; Ali Koç'un Koç Holding'in şirketleri vasıtasıyla Karşıyaka Spor Kulübü'ne sponsorluk desteği vereceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

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