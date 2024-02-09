Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Karsu, Hatay'da müzik evi açtı - Magazin haberleri

        Karsu, Hatay'da müzik evi açtı

        Depremlerde memleketi Hatay'da 17 yakınını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, hemşehrilerine destek için çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda Büyükelçiliği'nin destekleriyle kentte Serinyol Müzik Evi'nin açılmasına öncülük eden Karsu, depremzedelere umut olmaya çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yaraların sarılması için çalışan şarkıcı Karsu, Hollanda'dan topladığı bağışlarla memleketinde yeni projeleri hayata geçirmeye başladı.

        2

        Hollanda'da kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla çalışmalarını sürdüren Karsu, hem maddi hem de manevi olarak afetzedelere destekte bulunuyor. Karsu Vakfı öncülüğünde Hollanda Büyükelçiliği'nin destekleriyle kentte Serinyol Müzik Evi'nin açılmasına öncülük eden Karsu, depremzedelere umut olmaya çalışıyor.

        3

        Adını memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karsu Mahallesi'nden alan Karsu Dönmez, yine bir proje için memleketinde bulunduğunu söyledi. Hollanda'dan topladıkları enstrümanlarla Karsu Vakfı'nın projesi kapsamında Serinyol Müzik Evi'ni açtıklarını anlatan Karsu, hedeflerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

        4

        Karsu, ailesi, akrabaları ve depremi yaşayan herkes için destek çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.
        Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ın zor bir gün olduğunu anlatan Karsu; "İnsan, memleketini çok sever ama ben Amsterdam'da doğdum büyüdüm. Annem, babam bana Karsu ismini verdi. Bunun bir nedeni olmalıydı. 6 Şubat zor bir gündü. O günü mezarlıklarda geçirdik. Hangi mezara daha önce gitsek gibi bir düşünce vardı aklımızda. Çok acı bir durum. İnsanlara moral verebilmek için Hollanda'dan o kadar çok sevgi getirmek istiyorum ki... Amacım da insanlara moral verebilmek" diye konuştu.

        5

        Karsu, afetin ardından insanlara destek olabilmek için hemen çalışmalara başladığını söyledi.
        Hollanda'da bir kurumla bağış toplandığına işaret eden Karsu, şöyle konuştu: Çok kişi paranın nereye gittiğini merak ediyor. Bu para 7 ayrı vakfa gitti. Paranın gittiği kurumlar, ayrı ayrı Türkiye'ye bağlı kurumlara bu parayı dağıttı. Ailecek yemek kitabım sayesinde yarım milyon avro toplayabildik. Bununla da müzik evi projesini başlatabildik. Yeni projelerimizi de başlatacağız.

        6

        Karsu, Hatay'da açtıkları müzik evindeki enstrümanları da Hollanda'da ailesiyle bağışçılardan topladığını söyledi.

        "ŞARKILARIMDA HATAY AKLIMA GELİYOR"

        Şu anda müzik evinde gitardan darbukaya, kemana kadar 100'e yakın enstrüman bulunduğunu anlatan Karsu, şunları kaydetti: Her enstrümanın bir hikâyesi var. Bir kemanımız var. O kemanla Hollanda'da bir genç evlilik teklifinde bulundu. Sonrasında orada kullandığı kemanı bize verdi. Ud var, bunu çalan kişi maalesef kanser oldu. Artık çalamayacağını söyleyip bize verdi. Orhan Gencebay, Zeki Müren, Sibel Can ile çalışmış bir müzisyen vefat edince kızı ona ait darbukayı bize bağışladı. Buradaki her enstrümanın bir hikâyesi var. Umarım bu müzik aletleri çocuklara terapi olur. Şarkılarımda Hatay aklıma geliyor. Hedefim insanlara umut vermek, onları mutlu etmek.

        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum" Haberi Görüntüle
        #Karsu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı