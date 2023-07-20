Karsu, İstanbullu hayranlarıyla buluştu
Karsu Dönmez, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi
BKM Organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri geçtiğimiz akşam Karsu'yla başladı. Sarı renkli bir elbise ile sahneye çıkan Karsu, yerli ve yabancı birçok eseri kendine has yorumuyla misafirlerinin beğenisine sundu.
Konserin başında piyanosunun başına geçen Karsu, geceye özel genişlettiği orkestra ekibiyle şarkılarını seslendirdi. Sempatik tavırları ve hikâyeleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan Karsu, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
DenizBank Açıkhava Etkinlikleri Program:
9.08.2023 Çarşamba... Ajda Pekkan
10.08.2023 Perşembe... Kenan Doğulu
11.08.2023 Cuma Cem... Adrian
12.08.2023 Cumartesi... Candan Erçetin
14.08.2023 Pazartesi... Zengin Mutfağı
25.09.2023 Pazartesi... Çok Güzel Hareketler 2