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Kartal çiftin 'yumurta nöbeti' kamerada

ABD'nin Kalifornia eyaletindeki iki kartal, dondurucu soğuklarda yavrularına sırayla bakıcılık yaparken görüntülendi

Kartal çiftin 'yumurta nöbeti' kamerada
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ABD'nin Kalifornia eyaletinin güneyindeki kış fırtınasında iki kartalın, yuvadaki yumurtalarına sırayla bakıcılık yapması kameraya yansıdı.

NBC Los Angeles'ın haberine göre, Jackie ve Shadow adlı kel kartal ikilisinin 40 günden uzun bir süredir Kaliforniya'nın Big Bear bölgesinde, dondurucu soğukların ortasında yumurtalarını kuluçkaya yatırdığı belirtildi.

TÜYLERİ SU GEÇİRMİYOR

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Friends of Big Bear Valley tarafından kaydedilen kuşlar, yumurtalarını tüylü vücutlarıyla örterken görüntülendi.

Kuruluş daha önce Jackie ve Shadow'un 'her birinin vücudunu kaplayan 7000'den fazla su geçirmez tüye sahip olduklarını, bu nedenle karın yumurtaları ıslatmadığını' açıklamıştı.

NÖBETLEŞE İŞ BAŞINDALAR

Pazartesi günü Facebook sayfasında bir güncelleme yapan Friends of Big Bear Valley, Jackie'nin geçen hafta sonu saatlerce bakıcılık yaptığını ve eşiyle nöbetleşe çalıştığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Jackie'nin kötü hava koşullarıyla baş etme yöntemi mümkün olduğunca uyumak... Ama endişelenmeyin... Uyandığında tüm o yumuşak beyaz kar tanelerini üzerinden silkeliyor ve her zaman olduğu gibi su geçirmez tüyleri yumurtaları karlı çatının altında bile tamamen kuru tutuyor" denildi.

YUMURTALAR MUHTEMELEN ÇATLAMAYACAK

Kuruluşa göre, ocak ayında ayrı günlerde bırakılan yumurtalar muhtemelen çatlamayacak ancak kuşlar vazgeçmeye karar vermeden önce birkaç hafta daha kuluçkaya yatmaya devam edecekler.

Minnesota'da bir başka kartal da geçen hafta yumurtalarının üzerinde otururken karla kaplanmasıyla dikkat çekmişti.

Eyalet Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kartalın üzerindeki ve etrafındaki kar örtüsünün aslında yumurtaların daha sıcak kalmasına yardımcı olabileceğini açıklamıştı.

*Haberin görselleri Friends of Big Bear Valley'in videosundan alınmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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