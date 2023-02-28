Kartal çiftin 'yumurta nöbeti' kamerada

NBC Los Angeles'ın haberine göre, Jackie ve Shadow adlı kel kartal ikilisinin 40 günden uzun bir süredir Kaliforniya'nın Big Bear bölgesinde, dondurucu soğukların ortasında yumurtalarını kuluçkaya yatırdığı belirtildi.

Kuruluş daha önce Jackie ve Shadow'un 'her birinin vücudunu kaplayan 7000'den fazla su geçirmez tüye sahip olduklarını, bu nedenle karın yumurtaları ıslatmadığını' açıklamıştı.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Friends of Big Bear Valley tarafından kaydedilen kuşlar, yumurtalarını tüylü vücutlarıyla örterken görüntülendi.

NÖBETLEŞE İŞ BAŞINDALAR

Pazartesi günü Facebook sayfasında bir güncelleme yapan Friends of Big Bear Valley, Jackie'nin geçen hafta sonu saatlerce bakıcılık yaptığını ve eşiyle nöbetleşe çalıştığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Jackie'nin kötü hava koşullarıyla baş etme yöntemi mümkün olduğunca uyumak... Ama endişelenmeyin... Uyandığında tüm o yumuşak beyaz kar tanelerini üzerinden silkeliyor ve her zaman olduğu gibi su geçirmez tüyleri yumurtaları karlı çatının altında bile tamamen kuru tutuyor" denildi.