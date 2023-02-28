Kartal'da yıkım kararı alınan yapılarda

"2018'DEN SONRA YAKLAŞIK 1500 BİNA BAŞVURDU"

Denetimler sayesinde kanserojen etkisi nedeniyle birçok hastalığa neden olan asbest minarelinin halk sağlığını tehdit etmesinin önüne geçildiğine dikkati çeken Kars, "Asbest malzemesi normalde cam yünü, contada ve macunda bulunur. Çok iyi bir yalıtım ve yapı malzemesi olduğu için 2010 öncesine kadar neredeyse bütün yapılarda bu amaç için kullanılmıştır. 31 Aralık 2010 tarihi itibari ile yasaklanmıştır. 2018 yılından sonra ise belediyelerin denetimi söz konusu. 2018 yılından bugüne kadar yaklaşık 1500 bina yıkım için bize başvurdu. Biz yıkımı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

*Fotoğraflar: İHA