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Kartal'da çöken binanın enkazından 19 saat sonra kurtarılan Havva artık yaşıtları gibi koşabiliyor

İstanbul Kartal'da 2019 yılında çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından 19 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz'den sevindiren haber geldi. Minik Havva, geçirdiği 55 operasyon sayesinde artık yürüyüp yaşıtları gibi koşabiliyor. İleride balerin eğitmeni olmak istediğini belirten Havva, "Koşabiliyorum, yürüyebiliyorum çok mutluyum" dedi

Kartal'daki faciadan kurtarılan Havva'dan haber var - Haberler
Kartal'daki faciadan kurtarılan Havva'dan haber var
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DHA

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin üzerinden iki yıl geçti. 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazdan 19 saat sonra 7 yaşındaki Azra Havva Tekgöz çıkartıldı.

DHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan Havva iki yılda olduğu 55 ameliyatın ardından yaşıtları gibi yürümeye ve koşmaya başladı. Havva'nın babası Fethi Ahmet Tekgöz, Havva'nın tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlattı.

"ALTINDA KIZIM, EŞİM, HALAM VE KOMŞULARIM VARDI"

Yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Fethi Ahmet Tekgöz, "Enkaz döneminde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Geldik, binanın çöktüğünü gördük. Altında komşularımız, kızım, eşim ve halam kalmıştı. Çok zorlu bir süreçti. Ondan sonra hastane sürecine geçtik. Hastanede 55 operasyon geçirdi. Doktorumuz elinden gelen her şeyi yaptı. Normalde bacak açıldığı için aylarca 1'er santimetre, yarım santimetre 4 ay boyunca bacağı kapattı. Ameliyatları başarıyla gerçekleştirdi. 4'üncü aydan sonra bacakta his yoktu. O hislerin gelebilmesi için hiberparik tedavileri gördü. Fizik tedavi gördü. Tekrar hastanede fizik tedavi gördü ve fizik tedavisi devam ediyor. Şu anki durumunda yürümesi iyi ama büyüme plaklarında sıkıntı var. Bu günümüze şükürler olsun. Çünkü bacak kesilme aşamasındaydı. İlk geldiği zaman kesilecekti. Her şey Allah'ın takdiri. Doktorlarımız ellerinden geleni yaptılar ve şu anki halini onlara borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYALARI VERSELER ONUN YERİNE DEĞİŞMEYİZ"

Havva'nın bacağında ilk başlarda his kaybının olduğundan bahseden baba Tekgöz, "Bacağının hissi yoktu. Yataktaydı. Tuvalete kaldırıp götürüyorduk. Kendi ihtiyacını kendisi göremiyor. Arkadaşları oynuyor, canı sıkılıyor. Ayaklanıp yürümeye başlayınca bizlerde heyecanlandık ve mutlu olduk. Dünyaları verseler onun yerine değişmeyiz. Havva'nın hastanede benden en çok isteği yanında olmamızdı. Yoğun bakımda gözünü her açtığında beni ararlardı ve ben direkt giderdim yanına. Ona yalnızlığı hissettirmedik" dedi.

"EĞİTİM HAYATINDA AKSAMALAR OLDU"

Fatih Tekgöz, kızı Havva'nın eğitim hayatında aksama olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitim hayatında bir aksama oldu çünkü okul yüzü görmedi. Kartal'da evde eğitim için başvurmuştuk oradan bir öğretmen geldi. Ama tam anlamıyla ders alamadı çünkü o dönemlerde bizim fizik tedavilerimiz, hastaneye gidip gelmelerimiz tam randıman sağlatamadı. Sonrasında pandemi süreci girdi ve okula gidemedi. Evde eğitim alıyorsun ama tam net eğitim alamıyorsun yüz yüze gibi değil hiçbir zaman. Pazartesi bir aksilik olmazsa eğitime başlayacak. Okul arkadaşlarıyla tanışacak ve o heyecanı tadacak."

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Tekgöz yetkililere seslenerek, "Bundan sonraki süreç için ben devlet büyüklerimizden ve yetkililerden destek bekliyorum. Çünkü Havva'nın çok uzun süreçleri var. Bir senelik veya iki senelik bir süreci yok. Doktorların demesine göre 15 yaşına kadar bir süreci var. Büyüme platlarında sıkıntı olursa ameliyatlar geçirecek. Bu da sürekli fizik tedaviyi tetikliyor. Fizik tedavi için ellerinden geleni yaparlarsa seviniriz" şeklinde konuştu.

"DIŞARIYI ÇOK ÖZLEDİM"

2 yılda 55 operasyon geçirerek yürümeye ve yaşıtları gibi koşmaya başlayan Azra Havva Tekgöz, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Dışarıyı çok özledim. Kar yağıyordu onunla oynamak istiyordum oynayamadım ama. Artık oynayabileceğim. Koşabiliyorum çok mutluyum. Yürüyebiliyorum. Mutluyum. İleride balerin öğretmeni olmak istiyorum. Çocuklara bale öğretmek istiyorum" dedi.

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