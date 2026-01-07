Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kartepe'deki kayak oteline mühür vuruldu

        Kartepe'deki kayak oteline mühür vuruldu

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını sonrası sıkılaştırılan denetimlerde yangın güvenliği ve imar gibi eksiklerini süresinde gidermeyen The Green Park Kartepe Resort Otel'in iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Kartepe Belediyesi tarafından iptal edilerek tesis mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 18:28 Güncelleme: 07.01.2026 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartepe'deki otel mühürlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki zirvede uzun yıllar hizmet veren The Green Park Kartepe Resort Otel, mevzuata aykırı eksiklikleri verilen sürede gidermemesi nedeniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatının Kartepe Belediyesi tarafından iptal edilmesinin ardından bugün mühürlendi.

        Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası kayak otellerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Kocaeli'nin önemli kış turizm merkezi Kartepe’nin zirvesinde bulunan The Green Park Kartepe Resort Otel’e Kartepe Belediyesi tarafından geçen yıl denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin ardından otelde, yangın güvenliği, imar gibi mevzuata aykırı eksiklikler tespit edilirken otel, verilen süre içerisinde bu eksiklikleri tamamlamadı. Bunun üzerine otelin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı dün Kartepe Belediyesi tarafından iptal edildi. Bugün Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, otele gelerek işlem yaptı. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen otel, ekipler tarafından mühürlendi.

        ‘OTELİN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ’

        Yapılan mühürleme işlemi sonrası belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Kartepe’de faaliyet gösteren The Green Park Kartepe Resort Otel mühürlendi. İlgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi üzerine Kartepe Belediyesi tarafından otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Ruhsat iptalinin ardından Kartepe Belediyesi ekipleri otele giderek işletmeyi mühürledi” ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kocaeli'de devrilen forkliftin altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı

        Kocaeli'de devrilen forkliftin altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)

        #Kartepe otel
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"