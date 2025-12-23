Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.321,50 %0,09
        DOLAR 42,8297 %0,17
        EURO 50,7034 %0,68
        GRAM ALTIN 6.177,64 %1,11
        FAİZ 37,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 95,91 %1,12
        BITCOIN 87.818,00 %-0,47
        GBP/TRY 57,8784 %0,52
        EUR/USD 1,1796 %0,29
        BRENT 62,19 %0,19
        ÇEYREK ALTIN 10.100,44 %1,11
        Haberler Ekonomi Para Kartlı ödemelerde yüzde 48 artış - Para Haberleri

        Kartlı ödemelerde yüzde 48 artış

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla kasımda yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 266,3 milyar lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:54 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartlı ödemelerde yüzde 48 artış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kasım ayına ilişkin verileri yayımladı.

        Buna göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 142,3 milyon, banka kartı sayısı 215,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 108,4 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı yüzde 11 artarken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 düştü. Toplam kart sayısı yüzde 8 artarak 465,8 milyona ulaştı.

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla kasımda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 266,3 milyar liraya yükseldi.

        Kartlı ödemelerin 1 trilyon 932,5 milyar lirası kredi kartları, 326,5 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 48, banka kartlarında yüzde 64 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 77 azaldı.

        REKLAM

        Toplam kartlı ödeme adedi kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,8 milyara yaklaştı. Ödemelerin 1 milyar 18 milyon adedi kredi kartları, 705 milyonu banka kartları, 32,4 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

        Ödeme adedi kredi kartlarında yüzde 14, banka kartlarında yüzde 32 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 73 azaldı.

        İnternetten kartlı ödemeler ise yüzde 47 artarak 710,7 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 32 oldu. İnternetten kartlı ödeme adedi yüzde 4 artarak 254,2 milyona yükselirken, bu rakam toplam ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

        Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 15 artarak 1 milyar 162,4 milyona yükseldi. Aynı dönemde temassız ödeme tutarı ise yüzde 56 yükselişle 723,3 milyar liraya ulaştı. Kasımda mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"