Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Sorusu yemek severler tarafından merak konusu oldu. İşte en lezzetli ve en pratik kaşarlı köfte tarifi

KAŞARLI KÖFTE MALZEMELERİ

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

Kimyon

Karabiber

Kekik

3 dilim bayat ekmek içi

Tuz

Kaşar peyniri

Sıvı yağ



KAŞARLI KÖFTE NASIL YAPILIR?



Bir kaseye, rendelenmiş kuru soğan, ekmek içi, yumurta ve baharatları ekleyip güzelce yoğurun.

Köfte harcınızdan parçalar alın ve avucunuzun içinde açın.

Rendelenmiş kaşarı köftenizin içine yerleştirip iyice kapatın.

Köftelerinizi yağda kızartın. (Köftenin içinin iyi pişmesi için sürekli çevirerek kızartabilirsiniz.)

Afiyet olsun...