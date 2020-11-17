Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Sorusu yemek severler tarafından merak konusu oldu. İşte en lezzetli ve en pratik kaşarlı köfte tarifi
KAŞARLI KÖFTE MALZEMELERİ
500 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet yumurta
1 diş sarımsak
Kimyon
Karabiber
Kekik
3 dilim bayat ekmek içi
Tuz
Kaşar peyniri
Sıvı yağ
KAŞARLI KÖFTE NASIL YAPILIR?
Bir kaseye, rendelenmiş kuru soğan, ekmek içi, yumurta ve baharatları ekleyip güzelce yoğurun.
Köfte harcınızdan parçalar alın ve avucunuzun içinde açın.
Rendelenmiş kaşarı köftenizin içine yerleştirip iyice kapatın.
Köftelerinizi yağda kızartın. (Köftenin içinin iyi pişmesi için sürekli çevirerek kızartabilirsiniz.)
Afiyet olsun...
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