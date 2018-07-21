Kashima - Kashiwa maçı öncesi rakamlar

Japonya J1 Lig maçında Kashima ile Kashiwa, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:30. Maç öncesi Kashima 19 puanla 13. sırada, Kashiwa 20 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kashima, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kashiwa, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 345 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kashima kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Kashiwa sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Kashima önceki hafta Iwata mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Kashiwa ise Hiroshima maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Kashima, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Kashiwa, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kashiwa 10 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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