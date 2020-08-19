Kas spazmı veya kas krampı olarak adlandırılan bu durum; bir yada daha fazla kasın istem dışı olarak kasılması ve hemen gevşememesi sonucu oluşan sıkıntı verici bir durumdur. Kasılmanın en çok görüldüğü kısımlar;

Diz altı bölgesindeki bacak kasları ve baldır kasları,

Diz üzerindeki kaslar,

El ve ayaklardaki kaslardır.

Kasılmalar hafif ve daha şiddetli şekillerde meydana gelebilmektedir. Kasılmanın yaşandığı bölge göz ile net bir şekilde görülebilmektedir. Süresi birkaç dakika devam edebilmektedir ya da 15 dakikayı da bulabilmektedir.

Kasılmalar genel olarak; kilolu ve fit olmayan kişilerde, 65 yaş üstünde olan yorucu egzersizler yapan kişilerde, atletlerde, aşırı sıcak ve nemli ortamda çalışan kişilerde oldukça sık meydana gelmektedir.

Kasılmanın meydana gelme sebepleri;

Vücutta su ve elektrolit eksikliği; kasların yeterli ve düzgün çalışması için vücutta bulunan elektrolit adlı kimyasalların yeterli bulunmamasından dolayı sinir sinyallerini düzgün bir şekilde iletemez, kasılmalar oluşabilir. Bol su tüketmek bu durumu düzeltmeye yardımcı olmaktadır.

Kas ve sinirlerde oluşan sakatlıklar; spor yaparken ya da ters bir hareket sonucu zedelenen kas ve sinirlerin uygunsuz ve kontrolsüz olarak kasılmasına neden olmaktadır.

Kaslara aşırı yüklenilmesi; sıcak ve nemli ortamda çok fazla çalışarak kasları yormakta kasılmaları da meydana getirebilmektedir.

Kasılmaları önlemek için alınabilecek önlemler ise şunlar olacaktır;