Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ekonomistler enflasyon verileri için ne bekliyor? Merkez Bankası ve AA Finans enflasyon anketleri

        Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ekonomistler enflasyon verileri için ne bekliyor?

        TÜİK'in duyuracağı Kasım enflasyon rakamlarıyla birlikte Aralık ayındaki kira artış oranı ile yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Ekonomi gündeminin odağında yer alan enflasyon verileri yakından takip edilirken, Merkez Bankası'nın 68 ekonomistin katılımıyla, AA Finans'ın ise 32 ekonomistle gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketlerinin sonuçları kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Peki, Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TÜİK’in Kasım ayına ilişkin enflasyon sonuçlarını duyurmasına az bir zaman kalırken, yılın ikinci yarısına yönelik ekonomik tablo da daha görünür hale geliyor. Dört aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla genel çerçeve netleşirken, Merkez Bankası ile AA Finans’ın beklenti anketleri de yayınlandı. Peki, Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

        2

        2025 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kasım enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

        3

        4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Temmuz-Ekim arasındaki 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.

        Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.

        4

        AA FİNANS KASIM ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

        Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.

        5

        TCMB KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi.

        Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.

        6

        CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,4'E ÇIKTI

        Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için yüzde 3,8 oldu.

        TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 38,28, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,81 oldu. Böylece politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

        12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,32'ye yükseldi.

        7

        2025 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

        Ekim enflasyon rakamları açıklandı. Ekim aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret