Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.063,06 %0,24
        DOLAR 42,4674 %0,06
        EURO 49,6382 %0,16
        GRAM ALTIN 5.722,27 %-0,32
        FAİZ 38,11 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 78,55 %-1,61
        BITCOIN 93.315,00 %-0,43
        GBP/TRY 56,6600 %-0,07
        EUR/USD 1,1663 %-0,07
        BRENT 63,06 %0,62
        ÇEYREK ALTIN 9.355,91 %-0,32
        Haberler Ekonomi Para Kasımda ihracat 22,7 milyar dolar oldu - Para Haberleri

        Dış ticaret verileri açıklandı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kasım ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar oldu" dedi. İthalat ise yüzde 2,6 artış ile 30,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yıllık yüzde 4 oranında artarak 7,8 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 10:53 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dış ticaret verileri açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kasım ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar oldu" dedi. İthalat ise yüzde 2,6 artış ile 30,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yıllık yüzde 4 oranında artarak 7,8 milyar dolar oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!