Dış ticaret verileri açıklandı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kasım ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar oldu" dedi. İthalat ise yüzde 2,6 artış ile 30,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yıllık yüzde 4 oranında artarak 7,8 milyar dolar oldu
Giriş: 04.12.2025 - 10:53 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:01
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kasım ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar oldu" dedi. İthalat ise yüzde 2,6 artış ile 30,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yıllık yüzde 4 oranında artarak 7,8 milyar dolar oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ