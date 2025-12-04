Dış ticaret verileri açıklandı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kasım ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar oldu" dedi. İthalat ise yüzde 2,6 artış ile 30,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yıllık yüzde 4 oranında artarak 7,8 milyar dolar oldu

Habertürk Giriş: 04.12.2025 - 10:53 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:01 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL