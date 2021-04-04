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Kasımpaşa 5 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, lider Beşiktaş'ı 19. dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle 1-0 yendi. Şenol Can yönetimindeki ilk karşılaşmasında galip gelen Kasımpaşa, ligde 5 maç sonra kazanırken 34 puana yükseldi

Kasımpaşa 5 maç sonra kazandı

Lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendiği maçın ardından çıktığı 5 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kasımpaşa, bu şansızlığını Beşiktaş karşısında kırdı.

Lacivert-beyazlıların yeni teknik direktörü Şenol Can da takımının başındaki ilk maçı galibiyet sevinciyle tamamladı. Ligde 9. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 34'e çıkardı.

BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA'DA KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında yine istemediği sonuçla karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçta 4. kez yenildi. Söz konusu periyotta rakibini bir kez yenebilen Beşiktaş, bir karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı

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