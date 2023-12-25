Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa 17. dakikada Aytaç Kara ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

HAKEM: Turgut Doman

SAAT: 17.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Kasımpa, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan Gül, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının tamamını kaybeden Çaykur Rizespor, bu karşılaşmalarda yediği 24 gole karşılık sadece üç gol sevinci yaşayabildi.

Karadeniz temsilcisini konuk ettiği dokuz Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Kasımpaşa, iki yenilgisini de gol atamadığı karşılaşmalarda 1-0'lık skorlarla aldı. Kasımpaşa ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının yedisini kaybeden Çaykur Rizespor ise, 2016-2017 sezonundan bu yana sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'a daha fazla mağlup oldu.