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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi bitti

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada fikir ayrılıkları nedeniyle kararın alındığı belirtildi

01 Ekim 2018 Pazartesi, 12:14 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde sportif direktör Nursal Bilgin'in imzasıyla yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda teknik direktörümüz ayrılık kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan İstanbul ekibi, çıktığı son 3 maçta ise sahadan puansız ayrılmıştı. Kemal Özdeş, Eylül 2016'da Rıza Çalımbay'ın yerine lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasına, yaşadıkları görüş ayrılıklarının neden olduğunu söyledi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eylül 2016'dan bu yana lacivert-beyazlı ekibi çalıştıran Özdeş ile yolların ayrıldığını belirterek, "Kemal Özdeş ile karşılıklı görüş ayrılıklarımız vardı. Görüş ayrılıklarını gideremedik ve bunun sonucunda Kemal hoca istifa kararı aldı. Biz de onu uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Saha sonuçlarına göre karar verecek bir kulüp olmadıklarını aktaran Nursal Bilgin, "Kemal Özdeş'le yolların ayrılmasının, son 3 maçta yaşadığımız mağlubiyetlerle ilgisi yok. Sadece planlarımızda farklılıklar vardı. Onun dışında bir şey olmadı." diye konuştu.

Nursal Bilgin, ayrılığın henüz yaşandığını ve yeni teknik direktör konusunda bir çalışma yapmadıklarını kaydetti.

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Yorumlar 2
  • Misafir 38 dakika önce
    Kemal hoca gibi adam nerden bulacaksınız?
  • Misafir 40 dakika önce
    Fenerbahçede ısrarla cocuyla devam ediyorFenerbahçede ısrarla cocuyla devam ediyor
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