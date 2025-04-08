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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'dan Selami Yıldız'a çiçek! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan Selami Yıldız'a çiçek!

        Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Kasımpaşa, mücadele öncesinde İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız'a ve siyah-beyazlı yöneticilere çiçek takdim etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:19
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        Kasımpaşa'dan Selami Yıldız'a çiçek!
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        Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kasımpaşa yöneticileri, karşılaşma öncesinde İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız’a ve Beşiktaş yöneticileri Hakan Daltaban ve Murat Kılıç'a da çiçek takdim edildi.

        Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, dün oynadığımız Beşiktaş maçı öncesinde Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim Yıldız tarafından İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız’a çiçek takdim edildi." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan karşılaşma öncesi Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yüksel tarafından Beşiktaş yöneticileri Hakan Daltaban ve Murat Kılıç'a da çiçek verildi.

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