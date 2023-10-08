Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'ten hakem tepkisi! Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Özdeş, "Böyle maçlarda takdir haklarını hep rakipten yana kullanıp bize de benzer fauller çalmıyorsanız, standartsızlık oluyor. Böyle olunca futbolu geliştirme, kazanma ihtimalimiz ortadan kalkıyor. Buna çok üzülüyorum." dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Hakem Mete Kalkavan'ı eleştiren Özdeş, fauller konusunda hakemin çifte standart uyguladığını söyledi.

Özdeş'in açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe hak ederek kazandı. Bizim açımızdan istediğimiz gibi başladı oyun, ta ki ilk gole kadar. Derinlik alamama ilk golü yedirdi. Zaten Fenerbahçe ile oynuyorsunuz, 30. dakikaları buldu Fenerbahçe yarı alanına gitmek. Bizim oyunumuz biraz daha iştahlandı. Net pozisyon var mı diyeceksiniz ama Fenerbahçe'yi kendi yarı alanına 30-45 arası yıktık. Ta ki devre arası bir penaltı oldu, hakemimiz de hemen penaltıyı verdi. Çok kolay bir penaltı. 1-0 girmek başka, 2-0 girmek başka. Fenerbahçe etkili oyunculardan kurulu. Başka bir formata geçtik, çünkü gol bulmak gerekiyordu. Pozisyon üretemesek de gol atma çabamızı hissettirdik."

"BENZER FAULLERİ BİZE ÇALMIYORSANIZ, STANDARTSIZLIK OLUYOR" "Fenerbahçe'nin etkili oyuncuları var. Gol atamayınca kaybediyorsunuz. Fenerbahçe hak ederek kazandı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Rakibe bakmaksızın mücadele ettiler. Fenerbahçe'nin bize karşı 12-13 kat fazla bütçesi var. Biz doğru ve coşkulu oyunla çabamızı olumlu yönde gösterdik. Böyle maçlarda takdir haklarını hep rakipten yana kullanıp bize de benzer fauller çalmıyorsanız, standartsızlık oluyor. Böyle olunca futbolu geliştirme, kazanma ihtimalimiz ortadan kalkıyor. Buna çok üzülüyorum."